Американцы послали разведку в Мурманск

Особый интерес вызывает система энергоснабжения города и пути эвакуации

Национальное агентство геопространственной разведки США опубликовало заявку на изучение территории вокруг российского города Мурманск. Особое внимание уделяется сетям энергоснабжения и логистической инфраструктуре.

Иными словами, подрядчик должен до конца сентября собрать информацию о том, какие железнодорожные пути и переезды есть в Мурманске, какие автодороги, где расположены энергоустановки, ЛЭП, телекоммуникационные башни и т.д., передает RT.

Получать сведения рекомендовано при помощи спутниковой съемки, в том числе с использованием фотографий, размещенных в свободном доступе. Кроме того, подрядчик должен разработать алгоритм, который позволит делать предположения о расположении искомых объектов в автоматизированном режиме.

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, интерес США к Мурманску имеет, скорее, военный, а не гражданский характер.

"Мурманск – это, в общем-то, место, с которым связан Северный флот. Мы с вами прекрасно понимаем, что американцев очень волнует развитие нашего надводного и подводного флота. Кроме того, по энергетике, загрузке энергетических сетей можно судить о динамике развития самого региона", – пояснил эксперт в интервью RT.

Кроме Мурманска, разведывательное ведомство США заинтересовалось некоторыми городами в Узбекистане, Казахстане, Венесуэле и Китае.