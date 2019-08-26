Президент Бразилии оскорбил старую жену Макрона

Политические распри лидеров перешли на личности

Президент Бразилии Жаир Болсонару высмеял французского коллегу Эммануэля Макрона в Facebook. Он прокомментировал размещенный в соцсети фотоколлаж, на котором фотографии Макрона с женой Бриджит и Болсонару с женой Мишель были сопровождены подписью:

"Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность", – передает France Info.

"Не унижай этого типа, хахахаха", – прокомментировал Болсонар это сообщение.

Несколькими днями ранее президенту Бразилии не понравилось, что Париж включил в повестку дня саммита G7 ситуацию с пожарами в лесах Амазонии. В Рио-де-Жанейро обвинили Макрона в "колониальных замашках", а член кабмина Бразилии Авраам Вайнтрауб назвал президента Франции "дебилом".

Бриджит Макрон старше своего супруга на 24 года.