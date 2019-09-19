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Должников отдадут на растерзание коллекторам

Должников отдадут на растерзание коллекторам
Фото: www.globallookpress.com
Попытка защитить россиян от судебных исков может обернуться их бесконтрольной травлей

Должникам нужно дать месяц на оплату задолженности в досудебном порядке. С такой инициативой выступили Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Они разработали законопроект, по которому кредитор в течение 30 дней должен пытаться добиться возврата просроченного долга путем напоминаний и уговоров, и лишь потом обращаться в суд.

Сейчас кредитор имеет право просить суд о принудительном взыскании задолженности с первого дня просрочки. Планируется, что новая мера защитит права россиян и сократит нагрузку на судебные органы, передает "Коммерсант".

На деле может оказаться, что граждане будут отданы на растерзание коллекторов. Банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ и т.д. получат право названивать должникам, в том числе используя роботов-дозвонщиков, писать им письма, отправлять уведомления, указывает "ФедералПресс".

Сейчас деятельность коллекторов регулирует Центробанк. Им выработаны четкие правила, сколько раз в неделю, в какой форме и в какое время можно тревожить должника. Но если к процессу взыскания долгов подключится такое множество организаций, неизвестно, хватит ли регулятору мощностей, чтобы контролировать правомерность действий новоиспеченных коллекторов, отмечает URA.RU.

Ранее появилось предложение поручить собирать долги с неплательщиков за коммунальные услуги коллекторским агентствам.

Николай ВИКТОРОВ
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