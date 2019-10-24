Офицер требовал допустить его к службе, несмотря на злоупотребление психотропными веществами

На Черноморском флоте вскрылась нелицеприятная история. Офицер-медик 4-ой отдельной бригады подводных лодок Максим Ловус придумал интересный способ скрасить себе службу. Сначала напивался во время дежурства, а потом перешел на более сильные препараты.

Под его ответственным хранением были шприцы-тюбики с промедолом – опиоидным анальгетиком, которые входят в аптечку военнослужащих в качестве обезболивающего, но обычно хранятся у офицера, сообщает "Коммерсант". И Ловкус "в период выполнения специальных задач" похитил и использовал 14 шприцов.

Когда недостача вскрылась, офицера уволили со службы, а его дело передали в военный отдел СКР. Там материалы изучили и пришли к выводу, что у Ловкуса не было "корыстной заинтересованности", а в злоупотреблении наркотиками на служебном месте он "раскаялся", поэтому дело прекратили в досудебном порядке.

Ловкус же решил, что это означает его оправдание, и, в свою очередь, через суд потребовал восстановить его на службе с сохранением прежнего довольствия. Суд отказал.