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Люди в панике: за покупки в Интернете блокируют банковские карты

Люди в панике: за покупки в Интернете блокируют банковские карты
Фото: pixabay.com
Россияне остаются без доступа к деньгам

Попытка оплатить покупку онлайн нередко оборачивается серьезными проблемами: банк без предупреждения блокирует карту, лишая человека возможности распоряжаться собственными средствами. С такой ситуацией в октябре сталкивались, в частности, клиенты Сбербанка, сообщает "Лайф".

Неприятные истории происходили как с клиентами, находящимися в России, так и с держателями карт за рубежом. Люди были в панике, ведь они неожиданно оказывались без доступа к деньгам. Для разблокировки карт требовалось кодовое слово, которое многие не помнили. Как результат – потраченные нервы, время, упущенная выгода и т.д.

Между тем и специалисты банка, и эксперты заявляют, что к кредитной организации не может быть претензий. Напротив, она старается защитить клиентов от мошенников.

"Данные проблемы связаны с работой очень строгой системы безопасности "Сбербанка", – пояснил партнер юридической компании BMS Алексей Гавришев. Он признал, что система не очень удобная, но нарушения прав держателей карт в этом не увидел. "На клиентов ложится бремя помнить свое кодовое слово и паспортные данные для быстрого устранения неудобств", – подчеркнул он.

Ранее Центробанк поддержал предложение блокировать личные счета предпринимателей за долги фирмы без решения суда.

Николай ВИКТОРОВ
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