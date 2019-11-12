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Сенсационное открытие: великой Москву сделал Гитлер

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Американцы провели историческое расследование

Действия Гитлера превратили СССР в сверхдержаву. К такому выводу пришли в США.

В статье американского издания National Interest напоминается, что нацистские солдаты, возглавляемые фюрером, мечтали превратить СССР в колонию Германии. Причем в начале войны и американские, и британские эксперты были уверены, что блицкриг Гитлера будет успешным. Однако именно европейцы пали жертвой фашистских захватчиков, а Москва выстояла, и в 1945 г. ее танки вошли в Берлин.

Без нападения Гитлера Советский Союз никогда бы не получил шанс установить "коммунистическую власть" над огромной частью Европы – Румынией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехословакией, Восточной Германией. И если до 1939 г. мир был многополярным, то после 1945 г. осталось только две сверхдержавы – США и СССР, остальные страны были сломлены или обессилены.

Так что именно Гитлер сделал Москву великой, делает вывод американское издание.

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Николай ВИКТОРОВ

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