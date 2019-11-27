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Второй "Крымский мост" спасут от половодья

Второй "Крымский мост" смоет половодьем
Фото: most.life
Строительство переправы в Якутии сопряжено с большими трудностями

Автомобильный мост через реку Лена будет возведен у села Старая Табага в 30 км южнее Якутска. Это практически единственное место, где подобный проект вообще возможен, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Это самое узкое место, которое есть в этом районе и которое возможно для прохождения моста", – пояснил он ТАСС.

По мнению экспертов, место, выделенное для моста, – оптимальное с точки зрения природных условий. Особенность реки Лена в том, что у нее "многорукавное" русло. Как отметил гидролог Института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев, перегораживать большие пойменные протоки нельзя, поскольку насыпи в этом случае не будут устойчивыми:

"Их может размыть. Могут пострадать вышерасположенные села при прохождении половодья", – рассказал эксперт.

Проект, который россияне уже окрестили "вторым Крымским мостом", предусматривает не только возведение переправы и прокладку подъездных магистралей к ней, но и строительство дамбы для защиты близлежащих населенных пунктов. Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили, что стоимость проекта составит почти 83 млрд рублей, но из госбюджета потребуется выделить чуть больше половины этой суммы.

Фоторепортаж
Крымский мост ждет катастрофа
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Николай ВИКТОРОВ

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