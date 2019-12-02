Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Мужики, это страшно!": очевидцы рассказали о падении автобуса в Забайкалье

"Мужики, это страшно!": пассажиры рухнувшего с моста автобуса рассказали подробности
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскму краю/ТАСС
Выжившие в жуткой аварии отмечают второй день рождения

В Забайкалье понедельник, 2 декабря, объявлен день траура. Накануне, 1 декабря, там рухнул с моста автобус, в результате погибли 19 человек. Более 20 пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести. Выжившие называют этот день "вторым рождением":

"Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения. Мы спали, автобус ехал… Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса", – рассказала "Звезде" Олеся Гусевская.

Первыми на помощь жертвам аварии пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Картина, открывшаяся их глазам, довела до нервного срыва даже суровых мужчин: в груде покореженного металла были зажаты люди. В интернете распространили видеокадры с места аварии. На одном ролике слышно, как кто-то стонет в салоне: "Мужики, невозможно…" У снимающего дрожат руки: "Это просто страшно", – говорит он, выражая эмоции через ненормативную лексику, поэтому видео нельзя опубликовать, сообщает "Царьград".

В аварии погибли несколько детей, пострадала беременная женщина. Правда, с ней должно быть все хорошо, рассказал ее муж Александр Чернявский, который тоже ехал в этом автобусе.

"Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником, ходить будет", – приводит его слова "Пятый канал".

Некоторым пассажирам показалось, что автобус потерял управление, когда его "занесло" на мосту над рекой Куэнга. Другие утверждают, что водитель несколько раз нарушал правила движения. 

Пассажирский автобус следовал из Читы в Сретенск днем 1 декабря и перевернулся при падении с моста, напоминает "Вечерняя Москва". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В Забайкалье перевернулся автобус: погибли дети. Главное о трагедии

Страшные подробности с места трагедии , где погибли два десятка человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей