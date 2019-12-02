Выжившие в жуткой аварии отмечают второй день рождения

В Забайкалье понедельник, 2 декабря, объявлен день траура. Накануне, 1 декабря, там рухнул с моста автобус, в результате погибли 19 человек. Более 20 пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести. Выжившие называют этот день "вторым рождением":

"Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения. Мы спали, автобус ехал… Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса", – рассказала "Звезде" Олеся Гусевская.

Первыми на помощь жертвам аварии пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Картина, открывшаяся их глазам, довела до нервного срыва даже суровых мужчин: в груде покореженного металла были зажаты люди. В интернете распространили видеокадры с места аварии. На одном ролике слышно, как кто-то стонет в салоне: "Мужики, невозможно…" У снимающего дрожат руки: "Это просто страшно", – говорит он, выражая эмоции через ненормативную лексику, поэтому видео нельзя опубликовать, сообщает "Царьград".

В аварии погибли несколько детей, пострадала беременная женщина. Правда, с ней должно быть все хорошо, рассказал ее муж Александр Чернявский, который тоже ехал в этом автобусе.

"Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником, ходить будет", – приводит его слова "Пятый канал".

Некоторым пассажирам показалось, что автобус потерял управление, когда его "занесло" на мосту над рекой Куэнга. Другие утверждают, что водитель несколько раз нарушал правила движения.

Пассажирский автобус следовал из Читы в Сретенск днем 1 декабря и перевернулся при падении с моста, напоминает "Вечерняя Москва".