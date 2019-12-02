Клиенты МКБ получат скидку в метро

Экономия составить 50% от стоимости поездок

Московский кредитный банк (МКБ) приготовил своим клиентам выгодное предложение: весь декабрь 2019 года они могут тратить на поездки в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга вдвое меньше. Акция "Нам по пути" проводится совместно с платежной системой Mastercard.

Правила очень просты: с 1 по 31 декабря обладатели карт World Mastercard/World Mastercard Black Edition в рамках пакетов "Выгодный", "Премиальный" или тарифа "Можно больше" могут оплачивать проезд в метро непосредственно этими картами, в том числе через смартфон. За каждую операцию 50% оплаченной суммы вернется клиенту в виде баллов – главное, быть зарегистрированным в программе лояльности "МКБ бонус".

Максимальный размер компенсации в рамках акции "Нам по пути" – 1000 баллов. Зачисление пройдет до 20.01.2020 г. Баллы по акции являются дополнительными, то есть зачисляются параллельно с баллами по основным условиям программы лояльности.

Для участия в программе "МКБ Бонус" клиент должен подтвердить это в мобильном или интернет-банке "МКБ Онлайн". Раз в квартал участники могут выбрить категории товаров и услуг, за покупки которых им будут начисляться баллы в размере 5% или 7% от суммы покупок. За все остальные расходные операции будет начислен 1% баллами. 1 балл = 1 рубль. Подробнее о программе "МКБ Бонус" можно узнать на сайте.