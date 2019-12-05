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"Волосатики": как китайцы обзывают русских

"Волосатики": как китайцы обзывают русских
Фото: www.globallookpress.com
Отношение КНР к РФ формировалось исторически

Русские умеют воевать. Это признают жители Поднебесной, придумавшие для русских прозвище "воинственный народ". В этих словах заключается уважительное отношение КНР к России, утверждает китайское издание Sohu.

Российская империя, а затем СССР сумели не только захватить большие территории, но и отстоять их в борьбе с грозным врагом. Китайское СМИ приводит в пример Северную войну со Швецией, войну с Наполеоном в 1812 г., Великую Отечественную войну против фашистской Германии. В каждом из этих противостояний русские бились в суровых климатических условиях. Но даже "острый кинжал" морозов был на стороне жителей России, уточняет URA.RU. Это достойно уважения, что и находит отражение в китайском выражении "воинственный народ".

Впрочем, у китайцев есть и другое название для русских – "волосатики". Тут уже сквозит презрение к соседям. Так в эпоху династии Цин (1644-1912) обзывали русских захватчиков, покушавшихся на китайские земли, уточняет "ИноСМИ". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Воинственный народ" - да лучше сказать "Агрессивный или агрессор" и не надо на это обижаться. Как есть так есть. Начиная (1991 - Вильнюс, 1992-Молдова, 1998-Карабах, 2008 -Грузия и т.д.т.п.). Это дают народу силу не расслабляться и к тому же быть постоянно в тонусе. Молодцы...
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