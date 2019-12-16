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Под прикрытием жен: подробности о пойманных в США шпионах из Китая

Под прикрытием жен: подробности о пойманных в США шпионах из Китая
Фото: commons.wikimedia.org
Разведчиков КНР поймали у военной базы

Китайские дипломаты, которых тайно выслали из США по требованию Госдепартамента, были разведчиками. Об этом сообщает New York Times.

Как стало известно изданию, сотрудники посольства КНР прикинулись не понимающими по-английски туристами. В сопровождении жен они якобы осматривали окрестности и случайно добрались на автомобиле к военной базе возле Норфолка в штате Вирджиния. Охрана их остановила и велела ехать обратно. Но китайцы под предлогом незнания языка проехали дальше на территорию режимного объекта, в результате американским военным пришлось вызывать подкрепление и баррикадировать дорогу пожарными машинами. Такова версия источника NYT, знакомого с ситуацией.

Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. Американцы утверждают, что китайские дипломаты проверяли систему безопасности на базе, передает KP.RU. Более того, они на самом деле – не дипломаты, а сотрудники разведки КНР. По крайней мере, один их них – офицер, работавший под прикрытием.

Шпионов сразу выслали из США, но предавать историю гласности не стали, чтобы якобы не помешать торговым переговорам между Пекином и Вашингтоном. В посольстве КНР при этом заявили, что их сотрудники просто заблудились. Последовал ли зеркальный ответ со стороны КНР, не сообщается.

Николай ВИКТОРОВ

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