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МКБ вернет 7% за такси и детские товары

Банк обновляет категории покупок для начисления повышенных бонусов

Московский кредитный банк (МКБ) предлагает участникам своей программы "МКБ Бонус" новые категории товаров, за покупку которых с 1 января 2020 г. будут начисляться повышенные бонусы.

На выбор клиентов представлено 5 разделов: фастфуд; такси и каршеринг; путешествия; покупки на АЗС; электроника и бытовая техника; детские товары и развлечения, в том числе детские магазины, кино, цирк, театр, выставки. Держателям карт с пакетом "Премиальный" доступна также специальная категория "кафе и рестораны", а обладатели карт "Мудрость" могут выбрать категорию "аптеки".

Смена категории для повышенного начисления баллов доступна с 18 декабря. Действовать выбор будет с 1 января по 31 марта 2020 года.

Для участия в программе лояльности "МКБ Бонус" клиенты банка должны отметить свое участие в ней через "МКБ Онлайн". После выбора категории держателям карт будет возвращаться по 5% или 7% от суммы покупки, за остальные расходные операции начисления составят 1%. Кроме того, в личном кабинете клиент может увидеть индивидуальное предложение на кэшбэк до 25% у определенных партнеров банка.

Николай ВИКТОРОВ

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