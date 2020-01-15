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В Морозовский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Жуткий случай произошел в июне 2019 года.
Женщина 24 лет, уже имеющая двух детей, родила третьего на улице в кустах и оставила его там. Ребенок умер. Мать быстро отыскали. Это оказалась местная жительница, передает DonDay. По словам женщины, у нее не хватало денег на жизнь.
По обвинению в убийстве дончанке грозит до 4 лет колонии. Суд начнется 23 января.
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