Женщине грозит 4 года лишения свободы

В Морозовский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Жуткий случай произошел в июне 2019 года.

Женщина 24 лет, уже имеющая двух детей, родила третьего на улице в кустах и оставила его там. Ребенок умер. Мать быстро отыскали. Это оказалась местная жительница, передает DonDay. По словам женщины, у нее не хватало денег на жизнь.

По обвинению в убийстве дончанке грозит до 4 лет колонии. Суд начнется 23 января.