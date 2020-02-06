Личные данные более миллиона россиян оказались в открытом доступе

Сведения о людях, бравших "быстрые" кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), появились на сайте, торгующем персональными данными граждан.

В базе данных – более 1,2 миллиона человек. Причем в открытом доступе имена, фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные почти 800 клиентов различных МФО, сообщает РБК.

Издание отмечает, что по некоторым телефонам люди подтвердили, что брали займы. По другим утверждали, что никогда не пользовались микрокредитами.

Сейчас ряд МФО проводит внутреннее расследование по поводу утечки конфиденциальной информации.