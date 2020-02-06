Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Имена клиентов микрофинансовых организаций попали в интернет

Личные данные более миллиона россиян оказались в открытом доступе

Сведения о людях, бравших "быстрые" кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), появились на сайте, торгующем персональными данными граждан.  

В базе данных – более 1,2 миллиона человек. Причем в открытом доступе имена, фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные почти 800 клиентов различных МФО, сообщает РБК.

Издание отмечает, что по некоторым телефонам люди подтвердили, что брали займы. По другим утверждали, что никогда не пользовались микрокредитами.

Сейчас ряд МФО проводит внутреннее расследование по поводу утечки конфиденциальной информации.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей