Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Был пьян: хваставшийся массовыми убийствами медбрат в Перми покаялся

Был пьян: хваставшийся массовыми убийствами медбрат в Перми покаялся
Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Результат проверки на полиграфе сверят с архивными данными больницы

В Пермском крае за последние четыре года не случалось массовых смертей пожилых пациентов. Об этом сообщили в региональном отделении Минздрава. В ведомстве отметили, что провели проверку историй болезней, сверили графики дежурств медперсонала и изучили заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии. В результате пришли к выводу, что местный медбрат врал в соцсетях.

"К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась", – передает телеграм-канал RT.

Ранее медбрат пермской больницы Сергей Калинин похвастался в интернете, что отключал от систем жизнеобеспечения стариков. В частности, утверждал, что на его счету – смерть десяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Когда на мужчину вышли следователи, он сразу заявил, что "никогда и не думал никого убивать и просто был пьян, когда оставлял эти сообщения", а также извинился перед коллегами, пишет телеграм-канал Ваzа. Калинина проверили на детекторе лжи: аппарат подтвердил, что мужчина наврал, рассказав об убийствах.

Впрочем, дело еще не закрыто.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей