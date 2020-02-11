Был пьян: хваставшийся массовыми убийствами медбрат в Перми покаялся
В Пермском крае за последние четыре года не случалось массовых смертей пожилых пациентов. Об этом сообщили в региональном отделении Минздрава. В ведомстве отметили, что провели проверку историй болезней, сверили графики дежурств медперсонала и изучили заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии. В результате пришли к выводу, что местный медбрат врал в соцсетях.
"К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась", – передает телеграм-канал RT.
Ранее медбрат пермской больницы Сергей Калинин похвастался в интернете, что отключал от систем жизнеобеспечения стариков. В частности, утверждал, что на его счету – смерть десяти ветеранов Великой Отечественной войны.
Когда на мужчину вышли следователи, он сразу заявил, что "никогда и не думал никого убивать и просто был пьян, когда оставлял эти сообщения", а также извинился перед коллегами, пишет телеграм-канал Ваzа. Калинина проверили на детекторе лжи: аппарат подтвердил, что мужчина наврал, рассказав об убийствах.
Впрочем, дело еще не закрыто.
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