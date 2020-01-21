Ссора родственников закончилась жуткой трагедией

В столице в квартире на Коломенской набережной была убита 69-летняя женщина.

Сын ножом порезал ей кожу на голове и руки. От полученных ран пенсионерка скончалась на месте, сообщает РЕН ТВ.

После совершения преступления подозреваемый, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отправился в больницу. Врач, которая осматривала его, вызвала в квартиру пациента полицию.

Стражи порядка обнаружили тело пенсионерки. Начато расследование, возбуждено уголовное дело.