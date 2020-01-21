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Сын снял скальп: подробности убийства пенсионерки в Москве

Ссора родственников закончилась жуткой трагедией

В столице в квартире на Коломенской набережной была убита 69-летняя женщина.

Сын ножом порезал ей кожу на голове и руки. От полученных ран пенсионерка скончалась на месте, сообщает РЕН ТВ.

После совершения преступления подозреваемый, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отправился в больницу. Врач, которая осматривала его, вызвала в квартиру пациента полицию.

Стражи порядка обнаружили тело пенсионерки. Начато расследование, возбуждено уголовное дело.

Валентина МАЙОРОВА

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