Пилоты решили поздравить россиян с праздником

Военная авиация поздравит россиян с Днем Победы 9 Мая. Самолеты пролетят над 12 городами, в том числе над Санкт-Петербургом, проинформировали представители Западного военного округа.

Празднования Дня Победы в этом году пройдет в неожиданном формате из-за пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин 9 мая поздравит ветеранов с экранов телевизоров. Выступление начнется в 09:00. Кроме того, в видеоформате пройдет акция "Бессмертный полк".

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, будут перенесены, но обязательно состоятся в 2020 году.