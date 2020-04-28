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Авиация пролетит над 12 городами в День Победы

Пилоты решили поздравить россиян с праздником

Военная авиация поздравит россиян с Днем Победы 9 Мая. Самолеты пролетят над 12 городами, в том числе над Санкт-Петербургом, проинформировали представители Западного военного округа. 

Празднования Дня Победы в этом году пройдет в неожиданном формате из-за пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин 9 мая  поздравит ветеранов с экранов телевизоров. Выступление начнется в 09:00. Кроме того, в видеоформате пройдет акция "Бессмертный полк". 

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, будут перенесены, но обязательно состоятся в 2020 году. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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