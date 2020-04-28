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Празднование 75-летия Победы продлится в России несколько лет

Празднование 75-летия Победы продлится в России несколько лет
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все запланированные мероприятия за один год не провести

Празднование Дня Победы и раньше не ограничивалось только парадом на 9 мая. Памятных мероприятий в честь 75-летия Великов победы запланировано очень много, они рассчитаны на годы вперед. Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, сопредседатель оргкомитета "Наша Победа" Сергей Нарышкин во вторник, 28 апреля.

"Они (мероприятия – прим.ред.), безусловно, не завершатся 9 мая, более того, они не завершатся и в декабре 2020 г., а будут продолжаться несколько лет", – цитирует Нарышкина "Парламентская газета".

В частности, к 75-летию окончания Второй мировой войны приурочена большая образовательная программа, реализация просветительских проектов о причинах и итогах войны, проведение конкурсов среди детей и взрослых, посвященных подвигу советских воинов.

Ветеранов наградят памятной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". Им также переведут в мае дополнительные деньги и подарят мобильные телефоны. Звонить по ним можно будет бесплатно, уточняет телеканал "360".

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение отменить Парад Победы 9 мая и перенести его на другую дату из-за коронавируса. При этом акция "Бессмертный полк" состоится вовремя, хотя и в измененном формате.

Николай ВИКТОРОВ

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