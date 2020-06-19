Мера позволит оградить общество от опасных компьютерных разработок

Быстрое развитие IT-технологий может привести к тому, что правительство России уже к 2030 г. введет налог или установит необходимость покупать лицензии на искусственный интеллект. К такому выводу приходят руководители и менеджеры из ИТ-индустрии.

В первую очередь, регулирование коснется технологий, с помощью которых можно фальсифицировать личные данные, подделывать фотографии и т.п. Если появится необходимость получать сертификаты на разработку или эксплуатацию подобных программ, общество будет более защищено от последствий, полагает менеджер Digital Leader Алексей Сидорин.

Вторым шагом может стать лицензирование технологий, которые позволяют сокращать ручной труд в пользу машинного. С одной стороны, они дают возможность оптимизировать производство и снизить себестоимость товаров, но с другой, неизбежно ведут к увольнениям сотрудников.

"Этичность использования машинного обучения и другие вопросы требуют регулирования на уровне государства", – приводит РБК мнение представителя "Инфосистемы Джет" Евгения Колесникова.

Ранее эксперты предупредили, что в ближайшем времени в некоторых областях сократят каждого второго сотрудника. Человека заменят роботы. В связи с этим существует большой риск роста безработицы.

При этом в правительстве РФ уже идут разговоры о необходимости внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы способствовать восстановлению экономики после кризиса.