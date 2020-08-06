Что случилось сегодня: последние новости на 6 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 6 августа
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту, а политолог заявил, что на Украине готовятся напасть на Донбасс и Крым – эти и другие главные новости за сегодня.

Политика

  • Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян. Это он обсудил с лидером во время интервью. 
  • По неподтвержденным данным, в столицу Белоруссии стягивают войска. Из города также уже вывезли секретные документы. 
  • Политолог Алексей Кочетков считает, что украинские неонацисты готовятся к вторжению на территории Крыма и Донбасса. Сделают они это после того, как свергнут правящую власть страны. 
  • Выяснилась причина, почему Лукашенко так зол перед выборами. Указывается, что он до сих пор не получил ожидаемого звонка от Владимира Путина. 
  • Зеленского встретили на Донбассе оскорблениями. Президент обсуждал перемирие в регионе, однако ему посоветовали "сдохнуть". 

Экономика и жизнь

  • В ПФР рассказали, когда стоит ждать дополнительных выплат на детей. 
  • Американцы потребовали остановить строительство "Северного потока – 2", направив письмо в ФРГ. 

Шоу-бизнес

  • Российские звезды отправятся в Белоруссию с концертом, чтобы поддержать действующего лидера страны перед выборами. Некоторых из них за это заклевали поклонники. 
  • Пугачеву, после недавно появившихся в СМИ слухов о разводе, застали в объятиях молодого парня. 
  • Гагарину объявили в розыск из-за долгов. 
Евгения НАГОРСКАЯ

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