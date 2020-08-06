Что случилось сегодня: последние новости на 6 августа
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту, а политолог заявил, что на Украине готовятся напасть на Донбасс и Крым – эти и другие главные новости за сегодня.
Политика
- Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян. Это он обсудил с лидером во время интервью.
- По неподтвержденным данным, в столицу Белоруссии стягивают войска. Из города также уже вывезли секретные документы.
- Политолог Алексей Кочетков считает, что украинские неонацисты готовятся к вторжению на территории Крыма и Донбасса. Сделают они это после того, как свергнут правящую власть страны.
- Выяснилась причина, почему Лукашенко так зол перед выборами. Указывается, что он до сих пор не получил ожидаемого звонка от Владимира Путина.
- Зеленского встретили на Донбассе оскорблениями. Президент обсуждал перемирие в регионе, однако ему посоветовали "сдохнуть".
Экономика и жизнь
- В ПФР рассказали, когда стоит ждать дополнительных выплат на детей.
- Американцы потребовали остановить строительство "Северного потока – 2", направив письмо в ФРГ.
Шоу-бизнес
- Российские звезды отправятся в Белоруссию с концертом, чтобы поддержать действующего лидера страны перед выборами. Некоторых из них за это заклевали поклонники.
- Пугачеву, после недавно появившихся в СМИ слухов о разводе, застали в объятиях молодого парня.
- Гагарину объявили в розыск из-за долгов.