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Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту, а политолог заявил, что на Украине готовятся напасть на Донбасс и Крым – эти и другие главные новости за сегодня.

Политика

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян. Это он обсудил с лидером во время интервью.

По неподтвержденным данным, в столицу Белоруссии стягивают войска. Из города также уже вывезли секретные документы.

Политолог Алексей Кочетков считает, что украинские неонацисты готовятся к вторжению на территории Крыма и Донбасса. Сделают они это после того, как свергнут правящую власть страны.

Выяснилась причина, почему Лукашенко так зол перед выборами. Указывается, что он до сих пор не получил ожидаемого звонка от Владимира Путина.

Зеленского встретили на Донбассе оскорблениями. Президент обсуждал перемирие в регионе, однако ему посоветовали "сдохнуть".

Экономика и жизнь

В ПФР рассказали, когда стоит ждать дополнительных выплат на детей.

Американцы потребовали остановить строительство "Северного потока – 2", направив письмо в ФРГ.

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