Что случилось сегодня: последние новости на 16 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 16 августа
Фото: Markus Scholz/dpa/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Белоруссии прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, а на Украине готовят госпереворот – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

  • Лукашенко смог выпросить у Путина не только о военную помощь, но и политическое убежище. По данным источников в Кремле, глава Белоруссии сможет укрыться в России, если его свергнут с власти. Об этом договорились представители обеих президентских администраций. 
  • Петр Порошенко намерен свергнуть действующую власть на Украине уже в ближайшее время. Депутат Рады сообщил, что экс-глава готовит государственный переворот, чтобы снова заполучить пост президента. 
  • В Белоруссии прошел митинг в поддержку Лукашенко. Сразу после него начался другой – против главы государства. Во время обращения к гражданам президент заявил, что становится на колени перед народом – однако это оказалось лишь метафорическим жестом. В действительности делать этого президент не стал. Также он заявил, что и после смерти не отдаст власть. 
  • В Крыму высмеяли акцию, которую украинцы посвятили полуострову. 
  • Путин и Лукашенко снова созвонились

Жизнь

  • В России стартовало массовое производство вакцины от коронавируса. Стали известны сроки, когда завершится третий этап испытаний лекарства. 
  • Умер внук Нурсултана Назарбаева. Парень скрывался в Великобритании из-за угроз. 

Шоу-бизнес

  • Максим Галкин рассказал о последнем желании Пугачевой перед смертью. 
  • Экс-жена Бондарчука вышла замуж. Несмотря на то, что торжество старались провести тайно, в Сети всплыли некоторые фрагменты тайных съемок с празднования. 
  • Малышеву просят не возвращаться в Россию. Сейчас она находится в США. 
  • Агутину отказала бортпроводница.
Евгения НАГОРСКАЯ

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