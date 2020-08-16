Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Белоруссии прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, а на Украине готовят госпереворот – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Лукашенко смог выпросить у Путина не только о военную помощь, но и политическое убежище. По данным источников в Кремле, глава Белоруссии сможет укрыться в России, если его свергнут с власти. Об этом договорились представители обеих президентских администраций.

Петр Порошенко намерен свергнуть действующую власть на Украине уже в ближайшее время. Депутат Рады сообщил, что экс-глава готовит государственный переворот, чтобы снова заполучить пост президента.

В Белоруссии прошел митинг в поддержку Лукашенко. Сразу после него начался другой – против главы государства. Во время обращения к гражданам президент заявил, что становится на колени перед народом – однако это оказалось лишь метафорическим жестом. В действительности делать этого президент не стал. Также он заявил, что и после смерти не отдаст власть.

В Крыму высмеяли акцию, которую украинцы посвятили полуострову.

Путин и Лукашенко снова созвонились.

Жизнь

В России стартовало массовое производство вакцины от коронавируса. Стали известны сроки, когда завершится третий этап испытаний лекарства.

Умер внук Нурсултана Назарбаева. Парень скрывался в Великобритании из-за угроз.

Шоу-бизнес