Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Самолет с Навальным приземлился в Германии, а в Европе пришли в восторг от "золотой" стратегии Путина – эти и другие новости на сегодня в ежедневном обзоре.

Политика

Эксперт полагает, что Лукашенко удалось сохранить власть в своих руках. Он объяснил, почему белорусская оппозиция потерпела поражение.

В России оценили, насколько возможно присоединение Украины к стране после событий 2014 года. Недавно Зеленский заявлял, что Крым обязательно вернется к Незалежной.

Лукашенко пошел на радикальные меры. С понедельника в республики будут закрываться предприятия, работники которых бастуют. На такое президент пошел после общения с Владимиром Путиным.

В Европе с восхищением высказались о стратегии российского президента. По их словам, решения Путина в период пандемии были довольно мудрыми.

Украинцы закатили скандал. На этот раз под раздачу попала Финляндия, которая допустила непростительную "ошибку" для украинцев.

Жизнь

Самолет с Алексеем Навальным прибыл в Германию. Немецкие врачи раскрыли некоторые детали о его состоянии.

Разведка Украины впервые выпустила свой рекламный ролик. Без конфуза не обошлось.

Политолог поставил под сомнение версию с "отравлением" Навального. Он полагает, что блогер готовит площадку для того, чтобы стать "мучеником" в глазах народа и более активно продвигать русофобские заявления, но уже за границей.

Всплыла информация о том, как Навальный провел несколько дней до "отравления". Сообщается, что блогер ушел в загул – это и могло сказаться на здоровье.

Шоу-бизнес