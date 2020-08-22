Что случилось сегодня: последние новости на 22 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 22 августа
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Самолет с Навальным приземлился в Германии, а в Европе пришли в восторг от "золотой" стратегии Путина – эти и другие новости на сегодня в ежедневном обзоре. 

Политика

  • Эксперт полагает, что Лукашенко удалось сохранить власть в своих руках. Он объяснил, почему белорусская оппозиция потерпела поражение. 
  • В России оценили, насколько возможно присоединение Украины к стране после событий 2014 года. Недавно Зеленский заявлял, что Крым обязательно вернется к Незалежной. 
  • Лукашенко пошел на радикальные меры. С понедельника в республики будут закрываться предприятия, работники которых бастуют. На такое президент пошел после общения с Владимиром Путиным. 
  • В Европе с восхищением высказались о стратегии российского президента. По их словам, решения Путина в период пандемии были довольно мудрыми. 
  • Украинцы закатили скандал. На этот раз под раздачу попала Финляндия, которая допустила непростительную "ошибку" для украинцев. 

Жизнь

  • Самолет с Алексеем Навальным прибыл в Германию. Немецкие врачи раскрыли некоторые детали о его состоянии. 
  • Разведка Украины впервые выпустила свой рекламный ролик. Без конфуза не обошлось
  • Политолог поставил под сомнение версию с "отравлением" Навального. Он полагает, что блогер готовит площадку для того, чтобы стать "мучеником" в глазах народа и более активно продвигать русофобские заявления, но уже за границей. 
  • Всплыла информация о том, как Навальный провел несколько дней до "отравления". Сообщается, что блогер ушел в загул – это и могло сказаться на здоровье. 

Шоу-бизнес

  • Очевидцы рассказали, что состояние Бориса Корчевникова после операции на мозге крайне печальное. Сейчас телеведущий не может справится с работой без помощи коллег. 
  • Лолита сделала бывшего мужа бомжом. 
  • Родных Легкоступовой затравили за пропажу гроба певицы после похорон. Поклонники заявляют, что даже после смерти она не смогла получить должного внимания. 
Евгения НАГОРСКАЯ

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