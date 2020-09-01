Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко продержится на президентском посту до Нового года, а в Крыму решили отказаться от "слишком грязной" воды из Украины – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Трампа уличили в покорности Владимиру Путину. С обличительной речью выступил его оппонент на грядущих президентских выборах Джо Байден.

Эксперт подозревает, что протесты в Белоруссии не приведут к серьезным последствиям для Александра Лукашенко. Он указал на то, как долго может задержаться лидер у власти.

Если война между Россией и США пройдет с использованием легких ударов друг по другу, то это станет удивительным фактом. Как заявляет эксперт, более вероятно, что страны пустят в ход ядерное оружие.

Армия

Раскрыт тайный замысел американцев с провокацией вблизи Крыма с российскими военными.

Американцы оценили намерение вооружить российские подлодки ракетами "Калибр". Их назвали "неудобными" для Вашингтона.

Су-57 снабдят новыми чехлами-невидимками.

Россия показала конкурента "Джавелина".

Экономика

Крым решил отказаться от воды из Украины – ее посчитали слишком грязной.

Россия начала скупать золото. Подозревают, что Запад может запретить стране использовать валюту.

Американцы намерены всеми силами остановить строительство "Северного потока – 2". Даже если придется наплевать на своих союзников.

Шоу-бизнес

Сегодня не стало известного в России детского писателя.

После годовщины со дня смерти неизвестные решили надругаться над могилой Иосифа Кобзона.

Скончался солист "Фристайла". Ему было всего 47 лет.

Пугачевой пришлось отдать своих детей. Примадонна не смогла сдержать слез.