Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

По всей стране проходят выборы представителей власти, а в Европе "послали" Меркель с заявлениями по "Северному потоку – 2" – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

По всей стране проходит Единый день народного голосования. Часть россиян уже сделала свой выбор, результаты известны.

Анонимные источники в Кремле рассказали, что в действительности думает Путин по поводу протестов в Белоруссии. По их словам, отношение российского лидера неоднозначно, но у него есть свои планы на Лукашенко.

Американцы подготовили хитрый план против России. Его пустят в ход в случае, если проект "Северного потока – 2" получится потопить.

Европа решила "послать" Германию, которая заявила, что ответственность за приостановку строительства СП-2 будет лежать на плечах Евросоюза.

Армия

Украина испугалась угрозы из Белоруссии. К границам активно стягивают военных.

В Британской разведке раскрыли данные о российской крылатой ракете "Буревестник". Ее возможности вызывают сильные опасения в Европе.

Экономика

Американские СМИ дали совет Германии, как приостановить строительство "Северного потока – 2". Аналитики назвали шесть способов, половина из которых указывала, что ФРГ должны передать всю инициативу Штатам.

Аналитики составили обескураживающий прогноз по курсу рубля. Они назвали условие, в результате которого доллар может серьезно подскочить, а также составили прогноз на следующую неделю.

Жизнь

Россиянам напомнили о выплате 50 тысяч рублей.

Шоу-бизнес

Впервые за долгое время Анастасия Зааворотнюк вышла на связь. Звезда опубликовала новые фото из дома на своей странице в "Инстаграм".

Звезда сериала "Клон", исполняющая роль Жади, спустя 20 лет после выхода сериала повторила одну из культовых сцен. Фанаты остались в восторге.

Писательница Мария Арбатова резко высказалась в адрес Розы Сябитовой. Она считает, что сваха не имеет права давать советы на шоу "Давай поженимся".

Юрий Лоза, недавно вернувшийся из Крыма, считает, что ответственность за нынешнее ужасающее состояние полуострова лежит не только на Украине, но и на Ельцине.