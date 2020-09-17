Что случилось сегодня: последние новости на 17 сентября
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Польша хочет арестовать россиян по делу гибели своего президента в 2010 году. Европа готовит новые санкции против России. Самые горячие новости дня рассказывает "Утро.ру".
Политика
- Польша хочет наказать трех российских диспетчеров, которые были на дежурстве в день крушения самолета с польским президентом Леха Качиньским на борту. Их хотят объявить в международный розыск.
- Александру Лукашенко подыскали новое место работы в Союзном государстве.
- При этом в Чехии назвали человека, который стоит за Батькой и дает указания Минску.
- В Китае обратили внимание на то, что Незалежная может лишиться части территории, которая войдет в состав России.
Экономика
- Эксперт рассказал, когда укрепится рубль, а доллар будет стоить 70 российских деревянных.
- В России считают, что после введения санкций США в отношении "Северного потока – 2", газопровод все равно будет достроен, просто чуть позже.
- Европарламент принял резолюцию, которая предполагает введение новых санкций против России из-за ситуации с Навальным и "Северного потока – 2".
- Последнее заявление Дании по газопроводу удивило МИД РФ. Копенгаген пытается лоббировать интересы Вашингтона.
Жизнь
- СМИ сообщили, что младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай попал в Москву под вымышленной фамилией.
- Стало известно, на каком предмете немецкие врачи нашли "Новичок", которым якобы отравили Алексея Навального. Это вызвало недоумение у экспертов.
Шоу-бизнес
- Эксперт уверена, что разводу Аллы Пугачевой и Максима Галкина не бывать, но при этом подчеркнула, что юморист жене не верен.
- Стало известно, как живет единственная дочь Виктора Рыбина после его развода со второй женой.
- Общественность продолжает обсуждать скандал в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой. Так, знакомая пары поделилась, что супруги давно не живут вместе.