Что случилось сегодня: последние новости на 17 сентября

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Польша хочет арестовать россиян по делу гибели своего президента в 2010 году. Европа готовит новые санкции против России. Самые горячие новости дня рассказывает "Утро.ру". Политика Польша хочет наказать трех российских диспетчеров, которые были на дежурстве в день крушения самолета с польским президентом Леха Качиньским на борту. Их хотят объявить в международный розыск.

Александру Лукашенко подыскали новое место работы в Союзном государстве.

При этом в Чехии назвали человека, который стоит за Батькой и дает указания Минску.

В Китае обратили внимание на то, что Незалежная может лишиться части территории, которая войдет в состав России. Экономика Эксперт рассказал, когда укрепится рубль, а доллар будет стоить 70 российских деревянных.

В России считают, что после введения санкций США в отношении "Северного потока – 2", газопровод все равно будет достроен, просто чуть позже.

Европарламент принял резолюцию, которая предполагает введение новых санкций против России из-за ситуации с Навальным и "Северного потока – 2".

Последнее заявление Дании по газопроводу удивило МИД РФ. Копенгаген пытается лоббировать интересы Вашингтона. Жизнь СМИ сообщили, что младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай попал в Москву под вымышленной фамилией.

Стало известно, на каком предмете немецкие врачи нашли "Новичок", которым якобы отравили Алексея Навального. Это вызвало недоумение у экспертов. Шоу-бизнес Эксперт уверена, что разводу Аллы Пугачевой и Максима Галкина не бывать, но при этом подчеркнула, что юморист жене не верен.

Стало известно, как живет единственная дочь Виктора Рыбина после его развода со второй женой.

Общественность продолжает обсуждать скандал в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой. Так, знакомая пары поделилась, что супруги давно не живут вместе.