Что случилось сегодня: последние новости на 25 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 25 сентября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Киев намерен заняться "деоккупацией" Крыма вместе с Россией, а курс евро достиг нового рекорда – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

Белорусский оппозиционер сделал признание по поводу российского президента. Он рассказал о своих чувствах к Владимиру Путину. 

Киев придумал новый способ вернуть Крым. На Украине намерены отказаться от силового захвата полуострова. 

Немцы озвучили условие запуска "Северного потока – 2". Отказываться от проекта не намерены. 

Владимир Путин выступил с громким обращением. По большому счету, оно было направлено в адрес США. 

Чехи выступили с новыми обвинениями в адрес России. 

Киев намерен подключить Россию к "деоккупации" Крыма. 

Экономика

Курс евро рекордно вырос. Подобного не было с 2016 года. 

Армия 

США впервые опубликовали чертежи разработки гиперзвукового блока "Авангард". 

МиГ-21 разбился в Сербии. 

Американцы намерены увеличить размеры своего флота на рекордное количество кораблей. Подобной мощи у Пентагона еще не было. 

Жизнь

Россия нашла выход из проблемы с водой в Крыму. Глава полуострова сделал заявление. 

После резкого подъема суточного уровня заболевших в столице России снова вводят ограничения, связанные с коронавирусом. 

Политолог указал на странности в выписке Алексея Навального из немецкой больнице. Он отметил, что никто так и не видел оппозиционера в живую с того момента. 

На фоне скандала с Навальным вскрылась новая информация об отравлении Скрипалей. Оказалось, что британцы "спалили" сами себя. 

Крымчане пожаловались на приезжих россиян. Они уверяют, что отдыхать прибывают одни неучи. 

Шоу-бизнес

Сотрудники спортзала, в котором занималась дочь Конкина уверяют, что перед смертью девушку рвало вином. Однако, согласно предварительным данным, алкоголя в крови не найдено

Евгения НАГОРСКАЯ

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