Главные события в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Киев намерен заняться "деоккупацией" Крыма вместе с Россией, а курс евро достиг нового рекорда – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Белорусский оппозиционер сделал признание по поводу российского президента. Он рассказал о своих чувствах к Владимиру Путину.

Киев придумал новый способ вернуть Крым. На Украине намерены отказаться от силового захвата полуострова.

Немцы озвучили условие запуска "Северного потока – 2". Отказываться от проекта не намерены.

Владимир Путин выступил с громким обращением. По большому счету, оно было направлено в адрес США.

Чехи выступили с новыми обвинениями в адрес России.

Киев намерен подключить Россию к "деоккупации" Крыма.

Экономика

Курс евро рекордно вырос. Подобного не было с 2016 года.

Армия

США впервые опубликовали чертежи разработки гиперзвукового блока "Авангард".

МиГ-21 разбился в Сербии.

Американцы намерены увеличить размеры своего флота на рекордное количество кораблей. Подобной мощи у Пентагона еще не было.

Жизнь

Россия нашла выход из проблемы с водой в Крыму. Глава полуострова сделал заявление.

После резкого подъема суточного уровня заболевших в столице России снова вводят ограничения, связанные с коронавирусом.

Политолог указал на странности в выписке Алексея Навального из немецкой больнице. Он отметил, что никто так и не видел оппозиционера в живую с того момента.

На фоне скандала с Навальным вскрылась новая информация об отравлении Скрипалей. Оказалось, что британцы "спалили" сами себя.

Крымчане пожаловались на приезжих россиян. Они уверяют, что отдыхать прибывают одни неучи.

Шоу-бизнес

Сотрудники спортзала, в котором занималась дочь Конкина уверяют, что перед смертью девушку рвало вином. Однако, согласно предварительным данным, алкоголя в крови не найдено.