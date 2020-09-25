Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Киев намерен заняться "деоккупацией" Крыма вместе с Россией, а курс евро достиг нового рекорда – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
Белорусский оппозиционер сделал признание по поводу российского президента. Он рассказал о своих чувствах к Владимиру Путину.
Киев придумал новый способ вернуть Крым. На Украине намерены отказаться от силового захвата полуострова.
Немцы озвучили условие запуска "Северного потока – 2". Отказываться от проекта не намерены.
Владимир Путин выступил с громким обращением. По большому счету, оно было направлено в адрес США.
Чехи выступили с новыми обвинениями в адрес России.
Киев намерен подключить Россию к "деоккупации" Крыма.
Экономика
Курс евро рекордно вырос. Подобного не было с 2016 года.
Армия
США впервые опубликовали чертежи разработки гиперзвукового блока "Авангард".
МиГ-21 разбился в Сербии.
Американцы намерены увеличить размеры своего флота на рекордное количество кораблей. Подобной мощи у Пентагона еще не было.
Жизнь
Россия нашла выход из проблемы с водой в Крыму. Глава полуострова сделал заявление.
После резкого подъема суточного уровня заболевших в столице России снова вводят ограничения, связанные с коронавирусом.
Политолог указал на странности в выписке Алексея Навального из немецкой больнице. Он отметил, что никто так и не видел оппозиционера в живую с того момента.
На фоне скандала с Навальным вскрылась новая информация об отравлении Скрипалей. Оказалось, что британцы "спалили" сами себя.
Крымчане пожаловались на приезжих россиян. Они уверяют, что отдыхать прибывают одни неучи.
Шоу-бизнес
Сотрудники спортзала, в котором занималась дочь Конкина уверяют, что перед смертью девушку рвало вином. Однако, согласно предварительным данным, алкоголя в крови не найдено.
Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин