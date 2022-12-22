Не выжил: покушение на Рогозина закончилось трагично

Не выжил: покушение на Рогозина закончилось трагично
Фото: соцсети
Атака привела к гибели мужчины

Обстрел ресторана в ДНР накануне, 21 декабря, привел к печальным последствиям. Троих раненых, среди которых был бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, доставили в Ростов-на-Дону на лечение. Однако врачи не смогли спасти одну из жизней – мужчина скончался от полученных ранений.

Как сам сообщил чиновник журналистам, после произошедшего его личный помощник погиб. Сейчас медики заняты выздоровлением самого Рогозина. Он уверяет, что как только поправится – сразу же отправится обратно. 

Напомним, атака случилась в день, когда бывший глава "Роскосмоса" отмечал свое 59-летие в одном из заведений в Донецкой области. Осколок от сняряда попал ему в спину. Медики полагают, что вытащить его до конца не получится, из-за чего Рогозину придется жить с ним до конца жизни. 

Украина уже взяла на себя ответственность за произошедшее, назвав причиной обстрела "незаконное пересечение границ гражданином РФ".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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