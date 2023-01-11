Движение на "серой" и "оранжевой" ветках московского метро восстановлено

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Движение поездов на Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях московского метрополитена восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса в среду, 11 января.
Ранее появились сообщения о сбоях на "серой" и "оранжевой" ветках. В ведомстве подтвердили, что некоторое время поезда двигались с увеличенным интервалом.
"Причиной сбоя стало повышенное напряжение, поступающее с территории города на тяговые подстанции",
– передает "Москва 24". Как пояснили в Дептрансе, специалистам потребовалось время, чтобы провести проверку железнодорожной инфраструктуры.
К 09:30 мск движение вошло в привычный график. Если из-за сбоя в работе метро пассажир опоздал на работу, он может получить подтверждающую справку.
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