Движение на "серой" и "оранжевой" ветках московского метро восстановлено

Причину сбоя объяснили в Дептрансе

Движение поездов на Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях московского метрополитена восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса в среду, 11 января.

Ранее появились сообщения о сбоях на "серой" и "оранжевой" ветках. В ведомстве подтвердили, что некоторое время поезда двигались с увеличенным интервалом.

"Причиной сбоя стало повышенное напряжение, поступающее с территории города на тяговые подстанции",

– передает "Москва 24". Как пояснили в Дептрансе, специалистам потребовалось время, чтобы провести проверку железнодорожной инфраструктуры.

К 09:30 мск движение вошло в привычный график. Если из-за сбоя в работе метро пассажир опоздал на работу, он может получить подтверждающую справку.