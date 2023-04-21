Проект "Четвероногий друг" открылся в рамках благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Для владельцев животных проведут занятия кинологи, грумеры, ветеринары, зоопсихологи

С 20 по 23 апреля в Москве в рамках ежегодного фестиваля "Пасхальный дар" проходит специализированная программа "Четвероногий друг". На Цветном бульваре организовано несколько площадок, куда могут прийти владельцы животных вместе с питомцами, а также желающие завести кошку или собаку.

Так, на кинологической площадке можно узнать основные приемы дрессировки или обсудить с зоопсихологом отклонения в поведении питомца.

В передвижной ветклинике можно пройти осмотр, бесплатно сделать животному прививку от бешенства. Тут же можно обучиться процедурам по уходу за когтями и шерстью, сделать экспресс-укладку или безопасное окрашивание.

На отдельных площадках выступят специалисты по питанию, а также будут работать представители благотворительных фондов помощи бездомным животным, которые подскажут, как стать счастливым обладателем четвероного любимца.

"На встречу с горожанами приедут более 130 кошек и собак. Посетители смогут познакомиться с животными и забрать совершенно бесплатно в свой дом. А для тех, кто пока не готов стать хозяином животного, будет возможность поддержать обитателей приютов, приобретая продукцию на благотворительном маркете",

– рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Подробнее узнать о программе проекта "Четвероногий друг" можно на сайте фестивалей "Московские сезоны". Обратите внимание, что на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.