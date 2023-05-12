Сергей Собянин поздравил московских медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил московских медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба
В столичных учреждениях здравоохранения трудятся 50 тысяч специалистов младшего медицинского звена

Младший медицинский персонал в России отмечает 12 мая профессиональный праздник. Столичных медсестер и медбратьев поздравил мэр Сергей Собянин. Поблагодарив специалистов за заботу о здоровье москвичей, он отметил, насколько важен их ежедневный труд.

"Вы незаменимы в лечебном деле – вносите большой вклад в работу больниц и поликлиник. Вы помогаете врачам, пациентам и их родственникам. От внимательности, трудолюбия и компетентности медсестер и медбратьев зачастую зависит жизнь пациентов, их настрой на выздоровление",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что сейчас в столичных медучреждениях работают порядка 50 тысяч медсестер и медбратьев. Все они имеют возможность постоянно совершенствовать свои навыки, в том числе осваивать работу на современном высокотехнологичном оборудовании. При этом новое поколение специалистов может освоить азы профессии еще в школе – с этого года учащиеся московских медицинских классов могут получить сертификат младшей медсестры или медбрата вместе с аттестатом о среднем образовании.

Ранее в Москве учредили специальные почетные статусы "Московская медсестра" и "Московский медбрат".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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