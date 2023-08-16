Новость о диверсии под Ростовом спровоцировала громкий скандал

Новость о диверсии под Ростовом спровоцировала громкий скандал
Фото: соцсети
Люди в шоке от слов местных властей

В Ростовской области произошла диверсия на водоводе. Такое заявление сделали муниципальные власти города Зерноград, расположенного неподалеку от Ростова-на-Дону. 

Чиновники сообщили, что неизвестные вооружились тяжелой коммунальной техникой, нашли место ввода воды в город и устроили раскопки, цель которых – лишить жителей доступа к ресурсу. Глава местной администрации Ирина Полищук утверждает, что других причин быть не может.

"Мы сделали соответствующее заявление в полицию, сделаем заявление в СК РФ и ФСБ. Очень надеемся, что те, кто совершил это преступление, будут найдены", – сообщила она в соцсетях.

На опубликованных кадрах с места происшествия на месте прорыва были заметны следы от ковша экскаватора. Российские власти и Министерство обороны страны информацию о диверсии не подтверждали. 

Фото: соцсети

Новость спровоцировала громкий скандал в регионе. Местные жители напомнили, что водоснабжение Зернограда – проблема постоянная. Несколько недель назад коммунальщики отремонтировали подвод воды, поставив новые трубы. До этого несколько раз в месяц людей регулярно оставляли без доступа к ресурсу на длительный срок из-за поломок.

В Сети люди начали высмеивать региональных чиновников, считая, что заявления о диверсии – попытка оправдать произошедшую по глупости аварию.

"Ой, цирк уехал, клоуны остались", "Удобно, наверное, косяки с прогнившими коммуникациями на мифических ниндзей списывать", "И это ж еще осень не наступила с сезонными обострениями", "Следы на трубе от зубов ковша ее не смущают?", – возмущается народ.

Ранее скандальная ситуация произошла в Белгороде, где чиновники уложили в подземном переходе "Родина" желто-синюю плитку. 

Источник: 161.ru
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