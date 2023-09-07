Был ли скрытый подтекст: произошедшее на сайте Кремля объяснили эксперты

Люди гадают, какой сигнал хотели подать власти

В начале недели журналисты обратили внимание, что официальный сайт Кремля стал выглядеть иначе. На ресурсе kremlin.ru иконка сменилась с двуглавого белого орла на синем фоне на золотую птицу на белом фоне. Как позже пояснили близкие к администрации ресурсы, власти приступили к полномасштабному ребрендингу, и, вероятно, сайт Президента России – лишь первый в числе многих, которые ждет модернизация.

После этого в соцсетях стали обсуждать, чем вызвано произошедшее на сайте Кремля. Некоторые предположили, что в этом есть некое тайное значение. В числе значений золотого цвета – мудрость, слава и победа, а белого – чистота и добродетель.

Однако эксперты утверждают, что скрытого подтекста в этом, скорее всего, нет – все гораздо проще. Кандидат искусствоведения Павел Родькин в беседе с "Пятым каналом" отметил, что любая структура постоянно меняется, и иконка не несет в себе ничего удивительного или необычного.

"Это процес какой-то верификации фирменного стиля, улучшения, в конце концов, обновления, потому что современный потребитель часто устает от каких-то форм, которые не меняются", – пояснил специалист.

Он считает, что в данной ситуации государственная коммуникация подала сигнал, что постоянно держит руку на пульсе и старается следить за всеми веяниями времени.