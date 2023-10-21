Как выглядит одержимый бессмертием миллиардер: откровенное фото без одежды

Как выглядит одержимый бессмертием миллиардер: откровенное фото без одежды
Фото: кадр YouTube.com
Мужчина бросил все силы, чтобы остановить процесс старения

Американский миллиардер Брайан Джонсон одержим идеей найти рецепт человеческого бессмертия. Ежегодно он тратить порядка двух миллиардов долларов на то, чтобы изучать все иновационные техники и проходить необходимые обследования. 

Мужчина готов идти даже на самые отчаянные поступки. Некоторое время назад он признавался, что переливает кровяную плазму своего 18-летнего сына, и якобы метод дает необходимый эффект.

Дополнительно он постоянно занимается спортом, сидит на странных диетах и вкалывает себе в лицо подростковый жир. Сейчас Джонсону 45 лет, но, по его словам, все показатели тела указывают на успех этого смелого эксперимента.

Например, недавно бизнесмен похвастался, что у него кости как у 30-летнего. И даже лучше. Ему якобы удалось замедлить процесс старения такого важного компонента тела. В доказательство Джонсон опубликовал откровенное фото без одежды, прикрывшись гирей между ног. Так он хотел наглядно продемонстрировать, насколько высоко качество его работы.

Фото: соцсети

Источник: X
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