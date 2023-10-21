Как выглядит одержимый бессмертием миллиардер: откровенное фото без одежды

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Американский миллиардер Брайан Джонсон одержим идеей найти рецепт человеческого бессмертия. Ежегодно он тратить порядка двух миллиардов долларов на то, чтобы изучать все иновационные техники и проходить необходимые обследования.
Мужчина готов идти даже на самые отчаянные поступки. Некоторое время назад он признавался, что переливает кровяную плазму своего 18-летнего сына, и якобы метод дает необходимый эффект.
Дополнительно он постоянно занимается спортом, сидит на странных диетах и вкалывает себе в лицо подростковый жир. Сейчас Джонсону 45 лет, но, по его словам, все показатели тела указывают на успех этого смелого эксперимента.
Например, недавно бизнесмен похвастался, что у него кости как у 30-летнего. И даже лучше. Ему якобы удалось замедлить процесс старения такого важного компонента тела. В доказательство Джонсон опубликовал откровенное фото без одежды, прикрывшись гирей между ног. Так он хотел наглядно продемонстрировать, насколько высоко качество его работы.
Знаменитость не отказывается от заработка