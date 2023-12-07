Овощи популярного производителя оказались напичканы опасной химией

Эксперты отмечают, что полностью избавиться от них нельзя при всем желании

Овощи – безусловно, продукт полезный и нужный, однако опасность для здоровья могут таить даже они. Специалисты Российской системы качества провели исследование 27 наименований овощей из 11 российских теплиц разных регионов.

В ряде образцов было выявлено повышенное содержание нитратов. Так, нормы по ним в огурцах от производителя "Мое лето" Калужской области оказались превышены в 2 раза.

Кроме того, в 15 овощах обнаружены следы пестицидов, часть которых запрещена к использованию. Рекордсменом стали томаты одного ставропольского агрокомплекса – там нашли 12 химикатов, среди которых также не разрешенные к применению.

По словам экспертов, полностью удалить подобные вещества невозможно. Частично помогает мытье, очистка и термообработка продуктов. В частности, рекомендуется тушение – помимо всего прочего, тушеные овощи несут большую пользу для здоровья. Однако очистка от кожуры – по-прежнему актуальная мера, так как концентрация пестицидов обычно самая высокая именно там.

Ранее подобная участь коснулась пельменей. Паразитов обнаружили в продукции марок, пользующихся у россиян особенным спросом.