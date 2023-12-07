Овощи популярного производителя оказались напичканы опасной химией

Овощи популярного производителя оказались напичканы опасной химией
Фото: KamranAydinov/Freepik
Эксперты отмечают, что полностью избавиться от них нельзя при всем желании

Овощи – безусловно, продукт полезный и нужный, однако опасность для здоровья могут таить даже они. Специалисты Российской системы качества провели исследование 27 наименований овощей из 11 российских теплиц разных регионов. 

В ряде образцов было выявлено повышенное содержание нитратов. Так, нормы по ним в огурцах от производителя "Мое лето" Калужской области оказались превышены в 2 раза.

Кроме того, в 15 овощах обнаружены следы пестицидов, часть которых запрещена к использованию. Рекордсменом стали томаты одного ставропольского агрокомплекса – там нашли 12 химикатов, среди которых также не разрешенные к применению.

По словам экспертов, полностью удалить подобные вещества невозможно. Частично помогает мытье, очистка и термообработка продуктов. В частности, рекомендуется тушение – помимо всего прочего, тушеные овощи несут большую пользу для здоровья. Однако очистка от кожуры – по-прежнему актуальная мера, так как концентрация пестицидов обычно самая высокая именно там.

Ранее подобная участь коснулась пельменей. Паразитов обнаружили в продукции марок, пользующихся у россиян особенным спросом.

Источник: Известия
По теме

"Дела плохи": медсестра рассказала об ужасном состоянии Пугачевой

Знаменитости становится хуже с каждым днем

Земфира* устроила провокацию с желто-синим флагом

Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей