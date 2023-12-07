Овощи популярного производителя оказались напичканы опасной химией

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Овощи – безусловно, продукт полезный и нужный, однако опасность для здоровья могут таить даже они. Специалисты Российской системы качества провели исследование 27 наименований овощей из 11 российских теплиц разных регионов.
В ряде образцов было выявлено повышенное содержание нитратов. Так, нормы по ним в огурцах от производителя "Мое лето" Калужской области оказались превышены в 2 раза.
Кроме того, в 15 овощах обнаружены следы пестицидов, часть которых запрещена к использованию. Рекордсменом стали томаты одного ставропольского агрокомплекса – там нашли 12 химикатов, среди которых также не разрешенные к применению.
По словам экспертов, полностью удалить подобные вещества невозможно. Частично помогает мытье, очистка и термообработка продуктов. В частности, рекомендуется тушение – помимо всего прочего, тушеные овощи несут большую пользу для здоровья. Однако очистка от кожуры – по-прежнему актуальная мера, так как концентрация пестицидов обычно самая высокая именно там.
Ранее подобная участь коснулась пельменей. Паразитов обнаружили в продукции марок, пользующихся у россиян особенным спросом.
Знаменитости становится хуже с каждым днем
Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление