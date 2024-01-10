Как сделать лицо худым с помощью макияжа

Визажист дала несколько советов

Грамотный макияж способен подчеркнуть важные достоинства внешности и скрыть недостатки. И если прекрасную даму не устраивает полнота лица, то это легко можно скорректировать с помощью нескольких хитрых приемов при нанесении косметики. Визажист Анна Салихова рассказала, как сделать лицо более худым.

Для того, чтобы достичь желаемого, не стоит брать слишком жирные или блестящие средства – лучше сделать выбор в пользу матовых. Также лучше отдавать предпочтение светлой помаде, поскольку темные визуально утяжелят лицо.

С помощью цветных корректоров необходимо поднять лицо. Например, углы губ, глаз с внешней стороны и носогубная складка должны быть осветленными, а то, что нужно скрыть – делаем более темным. В первую очередь затемняется линия подбородка, усиливается тень под скулой, край лба и тень на висках.

Лусше всего использовать для этого сухие корректоры, а степень скульптурирования подбирать по ситуации, указывает gazetametro.ru.