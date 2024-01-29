Раскрыта ситуация с ценами на новостройки в 2024 году

Ожидать удешевления не приходится

Эксперт по недвижимости Сергей Зайцев рассказал, какая ситуация ожидается на рынке новостроек в 2024 году. По его словам, не стоит надеяться, что цены начнут падать. Напротив, они могут вырасти еще на примерно 5%.

Первые полгода резкого роста цен не будет, но постепенно к лету стоимость квадратного метра по всей России изменится в большую сторону. Это произойдет, поскольку снижается уровень конкуренции между первичками и вторичками, а также из-за рисков дальнейшего ограничения льготных программ.

При этом другие эксперты ожидают, что спрос в текущем году может снизиться на 50%, и именно это не даст ценам на новостройки уйти в резкий скачок.

Во многом ситуацию на рынке задает ключевая ставка в 16%, из-за которой ипотечные кредиты дошли до 20% годовых, а в некоторых случаях и выше. Снижение ожидается не раньше второго полугодия.

Не исключено, что после лета произойдет переформатирование некоторых льготных программ – их полной отмены аналитики не ожидают. Но даже такие меры приведут к более низкой покупательской активности.