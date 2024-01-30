Несколько человек заразились болезнью Альцгеймера

Уникальные случаи развития недуга описали ученые

Считается, что во многом развитие деменции провоцирует наследственность и образ жизни человека, однако исследователям удалось установить пять случаев, когда пациент заразился болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Изучив данные людей, проходивших в прошлом веке лечение гормоном роста, было выявлено, что у них с 38 до 55 лет начала развиваться деменция. Специалисты нашли в крови пациентов, умерших от болезни Крейтцфельдта – Якоба,бета-амилоиды, которые указывают на развидие болезни Альцгеймера.

Ученые полагают, что больные заразились деменцией в результате инъекций, поскольку те были слишком молоды для естественного развития недуга. В целом болезнь Альцгеймера не заразна, люди попросту получили прямой контакт с патогенами в кровотоке из-за специфического лечения.