Несколько человек заразились болезнью Альцгеймера

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Считается, что во многом развитие деменции провоцирует наследственность и образ жизни человека, однако исследователям удалось установить пять случаев, когда пациент заразился болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.
Изучив данные людей, проходивших в прошлом веке лечение гормоном роста, было выявлено, что у них с 38 до 55 лет начала развиваться деменция. Специалисты нашли в крови пациентов, умерших от болезни Крейтцфельдта – Якоба,бета-амилоиды, которые указывают на развидие болезни Альцгеймера.
Ученые полагают, что больные заразились деменцией в результате инъекций, поскольку те были слишком молоды для естественного развития недуга. В целом болезнь Альцгеймера не заразна, люди попросту получили прямой контакт с патогенами в кровотоке из-за специфического лечения.
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