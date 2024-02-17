Россиян призвали срочно убрать один предмет с кухонной столешницы

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Дизайнер интерьера Юлия Тычино призвала всех россиян убрать настольную сушилку для посуды с кухонной столешницы. Она утверждает, что привычное во многих домах устройство быта может стать настоящей проблемой.
По словам эксперта, на первый взгляд задумка выглядит крайне удобной: помыл посуду и, не отходя от раковины, положил ее на сушку. В течение получаса кухонная утварь полностью высыхает, только к этому моменту уже никто ее не хочет убирать в шкаф. В итоге пространство начинает выглядеть сильно захламленным.
Дизайнер советует подумать об обустройстве кухни и приобрести красивую сушилку для посудки, с которой интервьер будет выглядеть органично. Либо есть еще один способ – сделать внутреннюю сушилку в закрытом шкафу.
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