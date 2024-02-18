Тест: сможете угадать страну по природе?

Ответье на шесть вопросов на кругозор

Порой, творения природы могут невероятно удивить – в мире есть столько удивительных и прекрасных мест, о существовании которых многие даже не догадываются. Портал Ридлайф.ру подготовил тест, в котором собрал интересные природные ландшафты. Сможете по ним угадать, какой стране все принадлежит?

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