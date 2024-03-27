Эксперты раскрыли способ есть сладкое с пользой для кожи

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Сладкие продукты не считаются полезными для красоты и здоровья кожи – у многих от присутствия их в рационе появляются воспаления, сухость и другие неприятные признаки, которые не получается замаскировать под косметикой. Однако существует способ есть сладости и даже улучшить свой внешний вид.
Биотехнолог Инга Беляева утверждает, что натуральный шоколад в небольших количествах невероятно полезен для организма. В нем содержится масса важных и питательных веществ: железо, кальций, витамины А, С, D и Е. Именно поэтому порошок из семян какао часто добавляют в различные косметические средства.
Шоколад способствует и улучшению цвета кожи, а также может бороться с признаками преждевременного старения. Все благодаря витаминам РР, В1, В2. Еще продукт содержит множество флавонолов, которые усиляют активность различных полезных ферментов в организме.
"Всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи", – поделилась эксперт.
Ранее диетологи рассказали, какие продукты могут замедлять старение.
У Киева не осталось шансов
Это назвали одним из главным условий достижения мира в регионе