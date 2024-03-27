Эксперты раскрыли способ есть сладкое с пользой для кожи

Существует один продукт, который сделает лицо более здоровым

Сладкие продукты не считаются полезными для красоты и здоровья кожи – у многих от присутствия их в рационе появляются воспаления, сухость и другие неприятные признаки, которые не получается замаскировать под косметикой. Однако существует способ есть сладости и даже улучшить свой внешний вид.

Биотехнолог Инга Беляева утверждает, что натуральный шоколад в небольших количествах невероятно полезен для организма. В нем содержится масса важных и питательных веществ: железо, кальций, витамины А, С, D и Е. Именно поэтому порошок из семян какао часто добавляют в различные косметические средства.

Шоколад способствует и улучшению цвета кожи, а также может бороться с признаками преждевременного старения. Все благодаря витаминам РР, В1, В2. Еще продукт содержит множество флавонолов, которые усиляют активность различных полезных ферментов в организме.

"Всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи", – поделилась эксперт.

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