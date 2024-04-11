Sustanability: замена красного мяса на сельдь улучшает здоровье

Назван эффективный способ увеличить продолжительность жизни
Фото: freepik.com
Для этого нужно ежедневно съедать один продукт

Замена некоторых привычных продуктов в рационе может серьезно укрепить здоровье и привести к увеличению продолжительности жизни. Ученые из Южной Африки установили, что если заменить красное мясо на сельдь, сардины или анчоусы, то можно ежегодно спасать от смерти до 750 тысяч человек каждый год в течение последующих шести лет. Особенную пользу такой рацион принесет в странах, где люди часто страдают от сердечных болезней. 

Специалисты указали, что употребление красного мяса часто может приводить к гибели от неинфекционных заболеваний – всего в мире их насчитывается около 70%. Почти половина их них приходится на ишемическую болезнь сердца, инсульты, диабет и рак кишечника.

Исправить это поможет диета с морской рыбой, поскольку она богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Они помогают справляться сердечной болезнью и укреплять сосуды. 

Если люди будут ежедневно употреблять сельдь, анчоусы и сардины, то в перспективе это принесет невероятную общественную пользу. Например, уменьшит количество случаев ишемической болезни сердца. 

Источник: Sustanability ✓ Надежный источник
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