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Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал, как к ним поступил певец Юрий Шатунов. По его словам, такое состояние у артиста было около суток.
В момент, когда друзья доставили его в больницу, знаменитость был без сознания. Врачи диагностировали инфаркт и оказали всю необходимую помощь, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
После было принято перевезти Шатунова в сосудистый центр, где ему пытались спасти жизнь около полутора часов. Артист скончался в машине скорой, когда его пытались доставить в другую клинику.
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