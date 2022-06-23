Спасти знаменитость было крайне тяжело

Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал, как к ним поступил певец Юрий Шатунов. По его словам, такое состояние у артиста было около суток.

В момент, когда друзья доставили его в больницу, знаменитость был без сознания. Врачи диагностировали инфаркт и оказали всю необходимую помощь, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После было принято перевезти Шатунова в сосудистый центр, где ему пытались спасти жизнь около полутора часов. Артист скончался в машине скорой, когда его пытались доставить в другую клинику.



