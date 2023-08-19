"Пустил пулю": что будет с наследством Ивана Краско

"Пустил пулю": что будет с наследством Ивана Краско
Иван Краско. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг богатств артиста ходит немало слухов

Знаменитый советский и российский артист Иван Краско уверенно приближается к столетнему юбилею. Актер и на 93-м году жизни чувствует себя прекрасно и живет на полную катушку. Однако весьма солидный возраст заставляет некоторых особо любопытствующих подсчитывать наследство знаменитости, которое он оставит после себя, отправившись в мир иной.

Так, в интернет-пространстве разгорелся большой скандал. В прессе появилась информация, что пожилой артист якобы отписал все богатства своему арт-директору Вячеславу Смородинову. Разумеется, на этом фоне поползли слухи, что мужчина мог воспользоваться особым расположением 92-летнего артиста и ввести его в заблуждение. Некоторые считают, что Вячеслав пытается обмануть Ивана Ивановича, чтобы завладеть его богатствами.

Журналисты решили связаться со Смородиновым и выяснить все из первых уст. Мужчина заявил, что очень оскорблен такими слухами и не понимает, кто мог их распустить.

"Это кто-то пустил пулю. Я в шоке, мягко говоря", – рассказал Вячеслав.

Правая рука Краско сообщил, что они действительно обсуждали с артистом возможность пожизненной ренты. Мол, Вячеслав будет ухаживать за Иваном Ивановичем до конца его жизни, а за это получит небольшой бонус. Однако все осталось на уровне разговоров. Краско решил, что все его богатства уйдут прямым наследникам.

К слову, ранее стало известно, какое наследство оставит после себя больная раком Лайма Вайкуле.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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