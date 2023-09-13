Отбывающий пожизненное заключение преступник решил жениться на 71-летней

Отбывающий пожизненное заключение преступник решил жениться на 71-летней
Тюрьма. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/ Global Look Press/ Globallookpress.com
У человека продолжается жизнь

Злостный британский преступник Чарльз Артур Сальвадор, известный как Чарльз Бронсон, решил в очередной раз жениться в тюрьме. Его избранницей стала 71-летняя бывшая супруга, которая посетила его в заключении впервые за 50 лет. 

Бронсона считают самым жестоким преступником Британии. Со своей бывшей женой Айрин Данро он познакомился в юности. Поженились они в 1971 году, спустя время жена родила от него сына. 

Когда мальчику было три года, Бронсон загремел в тюрьму за вооруженное ограбление почты. С тех пор он сидит за решеткой. Жена не выдержала испытания временем и подала на развод с мужем преступником, но продолжала общаться с ним по переписке. 

Лишь спустя 50 лет после развода Данро вновь воспылал чувствами к своей бывшей супруге, когда увидел ее при встрече. 70-летний заключенный решил снова сделать предложение своей возлюбленной и даже захотел купить ей обручальное кольцо. Женщина призналась, что хочет помочь мужу выйти из тюрьмы и будет всячески способствовать этому.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что рэпер Канье Уэст может оказаться за решеткой за выходку в Италии. Вместе со своей возлюбленной он катался на лодке. Парочку сняли на видео, когда рэпер спустил штаны, а его спутница присела и расположилась между его ног. Местные жители призвали наказать музыканта по всей строгости закона за подобную выходку. 

Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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