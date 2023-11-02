Известная ведущая НТВ впервые раскрыла отношение к СВО

Большинство ее бывших коллег выступили против

Татьяна Миткова является легендой российского телевидения времен перестройки. Она запомнилась публике как ведущая самых популярных вечерних выпусков передачи "Сегодня" на НТВ, оказавшись в команде профессионалов, которым причисляют ключевую заслугу в формировании одного из ведущих каналов страны.

Сейчас она является главным редактором Службы информации – этот пост журналистка занимает порядка 20 лет. Ее бывшие коллеги, во многом, предпочли пойти по другому пути, занявшись собственными проектами и встав на сторону Украины в текущем конфликте. Миткова придерживается иной точки зрения. Она впервые раскрыла свое отношение к СВО в шоу "Эмпатия Манучи".

"Правильно сделали, что начали операцию. И первое время, когда мы обсуждали это, приходили к одному выводу – почему вы не сделали это раньше. Со временем все стало очевидно, просто не могли это сделать. Все правильно. Переживем, проживем", – заявила она.

По словам журналистки, Россию лишили права участвовать в информационной конфронтации, поскольку запретили вещание российских телеканалов за границей. Эта тема является для нее болезненной. Но внутри страны, считает она, никогда власти и военные не были настолько открытыми, как сейчас.

К своим бывшим коллегам, которые выступают против происходящего, Миткова никак не относится – ей просто нет до этого дела. Критиковать их за сделанный выбор она отказалась.

Ранее о своем отношении к СВО высказалась Татьяна Буланова.