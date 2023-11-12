Почему народная артистка СССР Чурсина отказывается идти на "Пусть говорят"

Почему народная артистка СССР Чурсина отказывается идти на "Пусть говорят"
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость раскрыла причину

Легендарная Анфиса из "Угрюм-реки" Людмила Чурсина в советские годы покорила зрителей своей прирдной красотой. Ледяная на первый взгляд актриса пользовалась огромной популярностью у мужчин. В свое время жертвой ее эффектной внешности стал актер Владимир Этуш, который невероятно влюбился в артистку. 

Тем не менее, несмотря на большое внимание со стороны мужского пола, ни один из трех браков Чурсиной удачным не оказался. Рождение детей звезда постоянно откладывала, и теперь единственный, кто радует ее в этой жизни больше всех – племянник. 

Несмотря на богатый жизненный опыт и обилие личных историй, которые были бы интересны публике, на популярные ток-шоу Людмила Чурсина не ходит. Не так давно она рассказывала, почему отказалась идти на "Пусть говорят" на Первом канале, назвав все "пустой тратой времени". 

По ее словам, сейчас в стране есть более важные и больные темы для разговора, которым стоит уделить внимание. А заниматься обсуждением любовных треугольников и измен она категорически не хочет.

"В наш век тело, душа, мысли – все на продажу", – подытожила она.

Ранее ведущий "России 1" Корчевников рухнул в студии на пол на глазах у всех.

Источник: Мослента
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