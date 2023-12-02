Григорьев-Апполонов просит помощи после страшной трагедии

Знаменитость оказался в числе пострадавших от урагана

Известный солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов стал одной из жертв недавнего шторма на юге России. Оказалось, что артист лишился своего бизнеса, который открыл не так давно.

В самом центре Сочи звезда вместе с друзьями сделал "Рыжий пляж", где летом отдыхало много россиян. После окончания сезона все закрыли, огородили от возможного шторма, но спастись от стихии не удалось. В итоге все разнесло на щепки.

Григорьев-Апполонов отметил, что всего на строительство бизнеса было потрачено порядка 20 млн рублей, сообщает женский журнал "Клео.ру". Разрешение на работу давали в местной администрации, где инициативу артиста о создании пляжа поддержали. Сейчас же он он планирует восстановить все, но не предполает, в какую сумму могут обойтись работы с учетом подорожания материалов.

Солист "Иванушек" полагает, что будет просить помощи у властей после страшной трагедии в Сочи, передает "Пятый канал".

"Обязательно обращусь в администрацию края, что может быть какие-то льготы, и какую-то поддержку получить. Это самый центр города. Будет жалко, если там будет неухоженный пляж", – заявил Григорьев-Апполонов.

Ранее "Иванушки" поставили точку в терзавшем всех вопросе о "Тополином пухе" в июле