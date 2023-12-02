Григорьев-Апполонов просит помощи после страшной трагедии

Григорьев-Апполонов просит помощи после страшной трагедии
Фото: соцсети
Знаменитость оказался в числе пострадавших от урагана

Известный солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов стал одной из жертв недавнего шторма на юге России. Оказалось, что артист лишился своего бизнеса, который открыл не так давно.

В самом центре Сочи звезда вместе с друзьями сделал "Рыжий пляж", где летом отдыхало много россиян. После окончания сезона все закрыли, огородили от возможного шторма, но спастись от стихии не удалось. В итоге все разнесло на щепки.

Григорьев-Апполонов отметил, что всего на строительство бизнеса было потрачено порядка 20 млн рублей, сообщает женский журнал "Клео.ру". Разрешение на работу давали в местной администрации, где инициативу артиста о создании пляжа поддержали. Сейчас же он он планирует восстановить все, но не предполает, в какую сумму могут обойтись работы с учетом подорожания материалов.

Солист "Иванушек" полагает, что будет просить помощи у властей после страшной трагедии в Сочи, передает "Пятый канал".

"Обязательно обращусь в администрацию края, что может быть какие-то льготы, и какую-то поддержку получить. Это самый центр города. Будет жалко, если там будет неухоженный пляж", – заявил Григорьев-Апполонов.

Ранее "Иванушки" поставили точку в терзавшем всех вопросе о "Тополином пухе" в июле

Источник: Пятый канал
По теме

"Патриотка": Сафронов высказался о выступившей под флагом Украины Новиковой

Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей