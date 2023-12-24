В последней песне "Пухляша" из Little Big нашли смертельное пророчество

В последней песне "Пухляша" из Little Big нашли смертельное пророчество
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты считают, что эта песня предзнаменовала гибель молодого артиста

Дмитрий Красилов, которого многие знают как “Пухляша” из группы Little Big, скончался 18 декабря. Его последней работой стала песня “Астролог”. Именно в ней нашли строки, в котором говорится о проблемах с сердцем: "Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок". Поклонники посчитали знаком свыше, что исполнитель спел эти строки накануне своей кончины. Точной информации о причине смерти Красилова пока нет. По предварительной версии, артист скончался от сердечного приступа.

Свой последний клип "Пухляш" выпустил за несколько месяцев до смерти. На видео артист одет в ангела с крыльями и поет о том, что танцует на Венере.

Артист скончался в своей квартире несколько дней назад. Красилов пожаловался на плохое самочувствие и уехал с работы домой. Дмитрию Красилову на момент смерти было 29 лет.

Ранее Алена Кравец рассказала, что артисту подарили гроб за два дня до смерти. 

Источник: Пятый канал
По теме

В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"

Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором

Зацепин рассказал, что сделает Пугачева перед самой смертью

Певец знает, куда вернется Примадонна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей