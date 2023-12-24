В последней песне "Пухляша" из Little Big нашли смертельное пророчество

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Дмитрий Красилов, которого многие знают как “Пухляша” из группы Little Big, скончался 18 декабря. Его последней работой стала песня “Астролог”. Именно в ней нашли строки, в котором говорится о проблемах с сердцем: "Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок". Поклонники посчитали знаком свыше, что исполнитель спел эти строки накануне своей кончины. Точной информации о причине смерти Красилова пока нет. По предварительной версии, артист скончался от сердечного приступа.
Свой последний клип "Пухляш" выпустил за несколько месяцев до смерти. На видео артист одет в ангела с крыльями и поет о том, что танцует на Венере.
Артист скончался в своей квартире несколько дней назад. Красилов пожаловался на плохое самочувствие и уехал с работы домой. Дмитрию Красилову на момент смерти было 29 лет.
Ранее Алена Кравец рассказала, что артисту подарили гроб за два дня до смерти.
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