Оскандалившийся рэпер пойдет в армию после вечеринки Ивлеевой

Оскандалившийся рэпер пойдет в армию после вечеринки Ивлеевой
Фото: соцсети
На мероприятии у него был самый провокационный "наряд"

Весной 2024 года рэпер VACIO, или Николай Васильев, пойдет служить в армию. Такое решение, по сообщению источников, он принял самостоятельно, поскольку хочет искупить свою вину перед россиянами за скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Напомним, на мероприятии у Васильева был самый эффектный наряд, который состоял исключительно из кроссовок New Balance и носка Balenciaga. За это это несколько раз оставили в спецприемнике, обвинив в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

В итоге 25-летний VACIO решил, что может загладить свою вину, если отдаст долг Родине. Ранее в армии он не служил из-за вердикта врачебной комиссии. Правоохранители уже доставили его в военкомат, где рэпера осмотрели врачи, указывает телеканал "360". И если они сочтут его годным, то уже в апреле артист пройдет по призыву.

"Служить рэпер готов хоть в ВДВ. Находясь в изоляторе, Васильев решил перечитать классику, и начал с романа "Война и мир"", – передает "Радио 1".

При этом сам Васильев утверждает, что никогда не был приверженцем экстремисткого сообщенства и сторонником нетрадиционных сексуальных связей, сообщает RT. И решением отправиться в армию он намерен доказать, что является "настоящим мужиком".

Источник: SHOT
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