Актриса Козакова назвала жителей Москвы избалованными

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Мария Козакова назвала жителей Москвы избалованными. Российская актриса считает, что столица стала очень развитой, постоянно строится и совершенствуется, поэтому и местные привыкли жить в комфорте.
Отдельно звезда российского кинематографа отметила общественный транспорт. Мария восхитилась тем, что теперь она может за 10 минут доехать в любое место благодаря разнообразию маршрутов и способам передвижения. Так, актриса сообщила, что она даже бросила руль и пересела на автобусы и метро.
"Мне кажется, не все из того, что есть в Москве, есть в других городах России и даже в городах Европы и Америки", — поделилась мнением Мария Козакова.
Кроме того, звезда отметила, что раньше у нее были трудности с парковкой, а теперь почти всегда есть возможность поставить машину там, где удобно. Оценила Мария Козакова и то, как организован в Москве досуг. По мнению артистки раньше не было такого количества парков, скверов и заведений. Отдельно она подчеркнула удобство МФЦ, которые сейчас на каждом шагу.
Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что предприниматели получили 65 миллионов рублей по гарантии от города.
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